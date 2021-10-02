На Сиваше внезапно вымерло 5-7 тыс. птиц. Причину оккупанты скрывают
В захваченном росиянами украинском Крыму на побережье залива Сиваш произошел массовый падеж птицы, погибло от пяти до семи тысяч особей
Об этом 30 сентября сообщил полностью подконтрольный Москве телеканал "Крым 24", передает Еспресо.TV .
В крымском управлении Россельхознадзора эту ситуацию назвали "рядовой" и подчеркнули, что "гражданам бояться нечего".
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Вместе с тем глава "Госкомитета ветеринарной медицины" российского "правительства" Крыма Валерий Иванов призвал крымчан пока не посещать Сиваш.
В комментарии радио КримРеалии крымская природозащитница Маргарита Литвиненко высказала мнение, что подобный падеж птиц не может быть вызванным естественными причинами.
"Это вряд ли бактериологическое или вирусное заболевание, потому что такую сиюминутную и массовую гибель птиц тысячами не может вызвать ни болезнь. Скорее всего, это отравление высокотоксичными веществами, ведь погибли прежде всего те птицы, питающиеся планктоном", - сказала Литвиненко.
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"Я предполагаю, что власть (росийские оккупанты - ред.) многое умалчивает. Гибели птиц в таких масштабах я не помню, при этом мы не видим каких-то хотя бы предварительных комментариев по версиям от ветеринарной службы", подчеркнула екологиня.
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