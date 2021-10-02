На Сиваше внезапно вымерло 5-7 тыс. птиц. Причину оккупанты скрывают

Об этом 30 сентября сообщил полностью подконтрольный Москве телеканал "Крым 24", передает Еспресо.TV .



В крымском управлении Россельхознадзора эту ситуацию назвали "рядовой" и подчеркнули, что "гражданам бояться нечего".



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Вместе с тем глава "Госкомитета ветеринарной медицины" российского "правительства" Крыма Валерий Иванов призвал крымчан пока не посещать Сиваш.





В комментарии радио КримРеалии крымская природозащитница Маргарита Литвиненко высказала мнение, что подобный падеж птиц не может быть вызванным естественными причинами.



"Это вряд ли бактериологическое или вирусное заболевание, потому что такую сиюминутную и массовую гибель птиц тысячами не может вызвать ни болезнь. Скорее всего, это отравление высокотоксичными веществами, ведь погибли прежде всего те птицы, питающиеся планктоном", - сказала Литвиненко.



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"Я предполагаю, что власть (росийские оккупанты - ред.) многое умалчивает. Гибели птиц в таких масштабах я не помню, при этом мы не видим каких-то хотя бы предварительных комментариев по версиям от ветеринарной службы", подчеркнула екологиня.



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