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На Сицилии закрыли аэропорт из-за лесных пожаров

25 июля, 2023 вторник
12:30
Мир

Во вторник утром, 25 июля, в итальянском городе Палермо, расположенном в регионе Сицилия, временно закрыли аэропорт после того, как лесные пожары охватили его периметр

Об этом пишет ANSA.

Отмечается, что команды пожарных работали над тушением пожара на холмах вокруг сицилийского города. В то же время аэропорт планировали снова открыть в 11 утра по местному времени.

По состоянию на 7.30 было отменено восемь рейсов. Аэропорт также был изолирован на суше на несколько часов из-за перекрытия дорог и приостановки железнодорожного сообщения с Палермо.

Лесные пожары охватывают, в частности, гору Капо Галло, мыс, откуда открывается вид на морской курорт Монделло, и холм Беллолампо, где в понедельник вечером горела часть местной свалки с выбросом ядовитых газов.

Лесные пожары и аномальная жара в Европе

К концу апреля в Испании зафиксировали температурный рекорд: в некоторых регионах воздух уже прогрелся до 38,8 ℃. Экстремальная жара в апреле 2023 года затронула также соседние Марокко, Алжир и Португалию.

Практически весь июль в Европе наблюдается рекордно высокая температура. Ученые объяснили , почему 2023 год стал столь жарким и предупредили, что эти рекордные температуры ухудшатся, даже если человечество резко сократит выбросы газа, которые нагревают планету.

Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов. Сообщалось , что тогда был установлен европейский рекорд – 48 градусов по Цельсию. Зафиксированы такие показатели на южных итальянских островах Сицилия и Сардиния.

Синоптики советовали итальянцам подготовиться к "сильнейшей жаре этим летом, а также одной из сильнейших за все время". Отмечалось также, что из-за сильной жары даже животных в Римском зоопарке кормят замороженной пищей для охлаждения.

15 июля из-за лесных пожаров с острова Ла-Пальма в Испании местные власти эвакуировали по меньшей мере 500 человек. Пожар стал первым стихийным бедствием на острове после извержения вулкана в 2021 году.

В воскресенье, 16 июля, вблизи города Писек в Чехии также вспыхнул пожар, охвативший около 40 гектаров леса. Во время работы по тушению огня пострадали пятеро спасателей.

Также 19 июля немецкие врачи призвали ввести сиесту или полуденный сон как способ борьбы с повышением летней температуры, препятствующей производительности труда.

В воскресенье, 23 июля, в Греции зарегистрировали самый высокий показатель температуры воздуха за все время. Новый температурный рекорд составляет 46,4 °C.

На острове Родос в Греции из-за рекордной по всей Европе бушуют лесные пожары. 23 июля около 3,5 тысяч человек эвакуировались из домов и гостиниц.

Италия
лесные пожары
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