На швейцарском канале "Диаспора ТВ" стартовала украиноязычная телепрограмма для беженцев

Об этом пишет Еспресо.TV, ссылаясь на пресс-релиз телекомпании.



"Диаспора ТВ Швейцария" - это канал для мигрантов на разных языках. Украинский стал 17-м официальным языком, на котором говорит D-TV. Идея такой программы возникла у основателя канала Марка, который хотел дать платформу для распространения информации и помощи украинским беженцам", - говорит. руководитель "Первого украинского форума live" Ульяна Перескоцкая.



"Этот проект носит сугубо социальный характер. И его основная цель - помочь бежавшим от войны украинцам", - говорит основатель телеканала Марк Бамидель Эманюель.



Госпожа Перескоцкая уже 4 года живет в Швейцарии и является членом правления Украино-Швейцарской бизнес-ассоциации. Она собрала волонтеров, общественных активистов, юристов и других единомышленников, которые делились советами с украинскими беженцами, рассказывали, как удовлетворить базовые потребности в еде и крыше над головой, адаптироваться и наладить свою жизнь в Швейцарии.



"Психологическая поддержка - это самое первое, что нужно бежавшим от войны украинцам. Люди, которые на себе испытали все ужасы российской вооруженной агрессии, должны сначала опомниться от шока", - говорит Анжелика Колли-Шамне, доктор психологических наук, которая была одной из гостей первого эфира, прошедшего 27 марта.



На первой в Швейцарии украиноязычной телепередаче своим опытом короткого пребывания в Швейцарии поделились сами беженцы. По официальным данным, в эту страну искать временного убежища приехали уже более 17 тысяч украинцев.



"Среди приглашенных экспертов были и с опытом журналистской деятельности, поэтому они рады продолжать давать информацию для людей, они с удовольствием практикуют свои навыки, делают то, что им нравится. И, возможно, они думали, что потеряли это, но вот Diaspora TV Switzerland, где они могут проявить свой профессионализм", - отметила Камелия Капрару, проектный менеджер Diaspora TV Switzerland.



Справка : Проект Diaspora TV Switzerland (D-TV) выходит уже 15 лет и говорит на 16 языках на всей территории конфедерации. Украинский стал 17-м. Пилотный выпуск Первого Украинского форума live на разных платформах посмотрели уже более 4000 зрителей. О его появлении делали новости швейцарские медиа (примеры здесь Telebaern , Tagesanzeiger , RTS TV , SRF TV ). Следующие выпуски программы будут посвящены медицине, образованию и трудоустройству украинских беженцев в Швейцарии.