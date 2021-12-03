На Шри-Ланке зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон"

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Шри-Ланки.



В министерстве отметили, что "Омикроном" заразился житель Шри-Ланки, недавно вернувшийся на родину из Южной Африки.



Замглавы Минздрава Шри-Ланки Хеманта Герат заявила, что причин для паники нет.



За сутки 2 декабря на Шри-Ланке выявили 735 новых случаев инфицирования коронавирусом, 27 человек умерли. Около 10 тыс. человек лечатся от COVID-19.

Напомним, 2 декабря первый случай штамма коронавируса "Омикрон" был зафиксирован в Исландии.

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