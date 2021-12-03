На Шри-Ланке зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон"
В пятницу, 3 декабря, на Шри-Ланке обнаружили первого инфицированного штаммом коронавируса "Омикрон"
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Шри-Ланки.
В министерстве отметили, что "Омикроном" заразился житель Шри-Ланки, недавно вернувшийся на родину из Южной Африки.
Замглавы Минздрава Шри-Ланки Хеманта Герат заявила, что причин для паники нет.
За сутки 2 декабря на Шри-Ланке выявили 735 новых случаев инфицирования коронавирусом, 27 человек умерли. Около 10 тыс. человек лечатся от COVID-19.
- Напомним, 2 декабря первый случай штамма коронавируса "Омикрон" был зафиксирован в Исландии.
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