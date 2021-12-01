На шахте "Алмазная" начали забастовку 90 горняков, - нардеп Волынец
Сегодня 90 горняков начали забастовку из-за задолженностей по зарплате на шахте "Алмазная" в городе Доброполье Донецкой области
Об этом заявил Михаил Волынец, нардеп от фракции "Батькивщина", представитель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, в эфире программы "Великий эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.
"Да, на шахте "Алмазная" шахтеры сегодня забастовали. Участок номер два. Это главный участок, где непосредственно добывается уголь. Они остаются в подземных условиях и заявили, что не выйдут на поверхность до тех пор, пока их не будет выплачена задолженность по зарплате , а это 100 млн грн", - сказал Волынец.
Впоследствии он уточнил, что под землей остаются 90 горняков.
По словам нардепа, в целом по состоянию на сегодняшний день задолженность перед шахтерами составляет 2 млрд 350 млн грн, а к 31 декабря увеличится до 2,5 млн грн.
"Это - антирекорды, это очень негативное явление", - подытожил Волынец.
- Президент Украины Владимир Зеленский еще 25 февраля прошлого года заявил , что одной из неотложных проблем угольной отрасли является задолженность по выплате заработной платы горнякам государственных шахт, и она должна быть погашена в ближайшие месяцы.
- Минэнерго 13 мая сообщило , что долги по заработной плате перед горняками государственных шахт за 2021 год полностью погашены - им было перечислено почти 1,1 млрд грн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.16
Покупка 27.16Продажа 27.43
-
EUR
Покупка 30.66Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное