На шахте "Алмазная" начали забастовку 90 горняков, - нардеп Волынец

Об этом заявил Михаил Волынец, нардеп от фракции "Батькивщина", представитель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, в эфире программы "Великий эфир Василия Зимы" на телеканале Эспрессо.



"Да, на шахте "Алмазная" шахтеры сегодня забастовали. Участок номер два. Это главный участок, где непосредственно добывается уголь. Они остаются в подземных условиях и заявили, что не выйдут на поверхность до тех пор, пока их не будет выплачена задолженность по зарплате , а это 100 млн грн", - сказал Волынец.



Впоследствии он уточнил, что под землей остаются 90 горняков.



По словам нардепа, в целом по состоянию на сегодняшний день задолженность перед шахтерами составляет 2 млрд 350 млн грн, а к 31 декабря увеличится до 2,5 млн грн.



"Это - антирекорды, это очень негативное явление", - подытожил Волынец.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 25 февраля прошлого года заявил , что одной из неотложных проблем угольной отрасли является задолженность по выплате заработной платы горнякам государственных шахт, и она должна быть погашена в ближайшие месяцы.

Минэнерго 13 мая сообщило , что долги по заработной плате перед горняками государственных шахт за 2021 год полностью погашены - им было перечислено почти 1,1 млрд грн.