Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На Северском направлении противник активно использует авиацию для обстрела позиций украинских подразделений и гражданских городов. В частности, россияне увеличили количество обстрелов управляемыми авиабомбами, а также ФАБ-500. В Северске несколько авиабомб попали в больницу, они не сдетонировали, однако жертвы среди гражданского населения у этой больницы есть. Они до сих пор думают, что больница является штабом украинских войск", – рассказал Афанасьев.

Военнослужащий добавил, что противник проводит атаки при поддержке тяжелой техники.

"Также оккупанты постоянно пытаются атаковать наши позиции танками. Иногда бывает заходят до уровня танковой роты, в количестве 5-6 танков атакуют наши позиции. Затем к ним присоединяется еще несколько единиц техники. Наши ребята подбивают два-три танка и они отступают", - добавил он.