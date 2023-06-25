На Северском направлении противник активно использует авиацию и тяжелую бронетехнику, – офицер ВСУ Афанасьев
Военнослужащий ВСУ Александр Афанасьев рассказал, что на Северском направлении противник активизировал обстрелы, используя авиацию
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"На Северском направлении противник активно использует авиацию для обстрела позиций украинских подразделений и гражданских городов. В частности, россияне увеличили количество обстрелов управляемыми авиабомбами, а также ФАБ-500. В Северске несколько авиабомб попали в больницу, они не сдетонировали, однако жертвы среди гражданского населения у этой больницы есть. Они до сих пор думают, что больница является штабом украинских войск", – рассказал Афанасьев.
Военнослужащий добавил, что противник проводит атаки при поддержке тяжелой техники.
"Также оккупанты постоянно пытаются атаковать наши позиции танками. Иногда бывает заходят до уровня танковой роты, в количестве 5-6 танков атакуют наши позиции. Затем к ним присоединяется еще несколько единиц техники. Наши ребята подбивают два-три танка и они отступают", - добавил он.
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