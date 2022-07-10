На Северодонецк россияне сбросили количество боеприпасов, эквивалентную атомной бомбе, - заместитель командира "Легиона Свободы" Назаренко

Об этом заявил в эфире Еспресо боец Нацгвардии, заместитель командира "Легиона Свободы" Владимир Назаренко.

"Переломный момент наступил еще месяц назад – я оцениваю так. Враг способен наступать только в одной точке, сконцентрировав всю артиллерию, которая у него есть и тактикой уничтоженной земли. Он в эквиваленте на Северодонецк бросил одну атомную бомбу, если измерить то количество боеприпасов, которое была выпущена", – сказал он.

По словам Назаренко, врага долго не хватит рифмовать наступление таким образом.

"Он может в одной точке так делать. Я надеюсь, что украинские мужчины сейчас используют это время на полигонах и тренировочных базах, для того чтобы максимально научиться, подготовиться и новые батальонные части сейчас готовы отправляться, получать приказ. А приказ очень прост - Херсон , Запорожье, Харьков – давить врага, уничтожать его нашей высокоточной артиллерией, которую нам дали западные союзники", – сказал боец.

По его мнению, ВСУ смогут дальнобойной артиллерией уничтожать российские войска, которые после паузы будут бросать в бой.

"HIMARS – это большее оружие сдерживания, или дальнобойное оружие. Постоянно уничтожаются многие цели врага, боеприпасы, склады, бронетехника, живая сила пехоты. заводить, то половина из этих частей будет уничтожена дальнобойной артиллерией", - подытожил военный.