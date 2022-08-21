На северо-западе от Донецка противник имеет частичный успех, - Генштаб
На вечер 21 августа 2022 года в Генштабе ВСУ сообщают, что враг осуществляет пополнение запасов боеприпасов. При этом украинская армия дала оккупантам жесткий отпор в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.
По оперативной информации, на вечер 21 августа на Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.
"Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов Муравьи и Железного Моста Черниговской области, а также Будки и Искрисковщины Сумской области", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении российские кафиры обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии Прудянку, Новое, Русские Тишки, Победу, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.
На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины.
В Генштабе сообщают, что враг производит пополнение запасов боеприпасов. Оккупант провел разведку боем в направлениях Петрополья – Дмитровка, Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка, Довгенькое - Долина, Сулиговка - Дибривне и Петрополье - Карнауховка, понес потери и отступил.
По сообщению Генштаба, на Бахмутском направлении россияне применили разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию – у Зайцева, Бахмута и Соледара.
На Авдеевском направлении оккупант использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Авдеевки, Марьинки и Песков.
"Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил" - пишет Генштаб.
На Новопавловском направлении россияне обстреливали территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Оккупанты привлекли авиацию для удара вблизи Новомихайловки, предприняли неудачную попытку наступления в направлении Луганское – Победа.
В Южнобужском направлении оккупант применял имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. Как пишет Генштаб, российские войска нанесли авиаудары у Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.
Также сообщается, что корабельная группировка противника в готовности к применению высокоточного оружия содержит 5 носителей крылатых ракет морского базирования.
"Просим быть умеренными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – пишет Генштаб.
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