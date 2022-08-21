Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.

По оперативной информации, на вечер 21 августа на Волынском и Полесском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Северском направлении враг производит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей. "Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районов Муравьи и Железного Моста Черниговской области, а также Будки и Искрисковщины Сумской области", - пишет Генштаб.

Также сообщается, что российская армия закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года. На Харьковском направлении российские кафиры обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии Прудянку, Новое, Русские Тишки, Победу, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Большие Проходы. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. В Генштабе сообщают, что враг производит пополнение запасов боеприпасов. Оккупант провел разведку боем в направлениях Петрополья – Дмитровка, Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка - Новая Дмитровка, Довгенькое - Долина, Сулиговка - Дибривне и Петрополье - Карнауховка, понес потери и отступил.

На Краматорском направлении противник продолжил обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. По сообщению Генштаба, на Бахмутском направлении россияне применили разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию – у Зайцева, Бахмута и Соледара.

"Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил", - пишет Генштаб. На Авдеевском направлении оккупант использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Авдеевки, Марьинки и Песков.

Российская армия нанесла авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки и неудачно провела разведку боем в направлении Спартак - Опросное, наши силы заставили отойти врага. "Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил" - пишет Генштаб.

На направлении Лозово - Пески , а это к северо-западу от Донецка, подразделения противника имеют частичный успех. На Новопавловском направлении россияне обстреливали территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара. Оккупанты привлекли авиацию для удара вблизи Новомихайловки, предприняли неудачную попытку наступления в направлении Луганское – Победа.

В Запорожском направлении Генштаб зафиксировал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Гуляйполя, Орехова, Бурлацкого и Новополя. Удары авиации подверглись районам Гуляйполя, Красного и Новоселки.

В Южнобужском направлении оккупант применял имеющиеся средства огневого поражения для обстрелов военных и гражданских объектов по линии столкновения. Как пишет Генштаб, российские войска нанесли авиаудары у Ольгиного, Новогригорьевки, Таврического и Лозового.