На северных рубежах Украины ситуация контролируемая, на кодоне из РФ российская армия увеличила количество обстрелов, - пресс-секретарь ГПСУ Демченко
Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины, отметил, что в течение мая было насчитано примерно 600 вражеских обстрелов пограничной границы с РФ, а с начала июня количество увеличилось почти в два раза
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Если говорить о наших северных рубежах и границе с Беларусью, то ситуация остается полностью контролируемой. Мы не фиксируем наличия российских сил на белорусской территории, которые могли бы совершить повторное вторжение в Украину. Но должны быть готовы к развитию любой ситуации, поэтому укрепление наших границ и пограничных ежедневно продолжается", - рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины.
Андрей Демченко добавил, что в Беларуси остается примерно полторы тысячи российских военных, а в начале года их количество могло колебаться 10-11 тысяч солдат, привлеченных к учениям на полигонах.
"По границе с Россией ситуация значительно иная. Враг ежедневно совершает обстрелы украинской территории в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. В последнее время мы фиксируем значительное увеличение количества обстрелов российской армией. Например, за минувшие сутки наши пограничные наряды таких обстрелов зафиксировали около 80. В прошлом месяце было насчитано примерно 600 обстрелов, а с начала июня количество увеличилось почти в 2. Для нанесения ударов враг использует разнообразное вооружение: артиллерия, минометы, авиация, гранатометы, стрелковое оружие. прицельные обстрелы по населенным пунктам, из-за чего страдает мирное население", - сказал Демченко.
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