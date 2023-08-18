На Северном Кипре турки-киприоты атаковали бульдозерами миротворцев ООН
В пятницу утром, 18 августа, в буферной зоне Кипра турки-киприоты атаковали бульдозерами миротворцев ООН
Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций.
"Миротворческие силы Организации Объединенных Наций на Кипре (UNFICYP) осуждают нападения на миротворцев ООН и повреждение транспортных средств ООН персоналом с кипрско-турецкой стороны сегодня утром", - говорится в заявлении.
Сообщается, что инцидент произошел внутри буферной зоны у села Пила, когда миротворцы заблокировали несанкционированные строительные работы в этом районе.
"Угрозы безопасности миротворцев ООН и повреждение имущества ООН неприемлемы и представляют собой серьезное преступление по международному праву, которое будет преследоваться по всей строгости закона", - подчеркивают в пресс-службе.
ООН просит кипрско-турецкую сторону уважать миссию в зоне ООН, не делать ничего, что может усугубить ситуацию.
Справка. Турецкая Республика Северного Кипра – самопровозглашенное государство на севере Кипра. Оккупирована с помощью Турции. Это единственное в мире государство, признавшее независимость Северного Кипра. ТРПК отделена от остальной части Кипра буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора, охраняет контингент ООН.
- 20 июля 2021 года президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Северный Кипр, где было объявлено о демилитаризации района Вароша – части курортного города Фамагуста на юго-востоке острова рядом с греко-киприотским Лимасолом.
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