Об этом сообщили в Организации Объединенных Наций.

"Миротворческие силы Организации Объединенных Наций на Кипре (UNFICYP) осуждают нападения на миротворцев ООН и повреждение транспортных средств ООН персоналом с кипрско-турецкой стороны сегодня утром", - говорится в заявлении.

Сообщается, что инцидент произошел внутри буферной зоны у села Пила, когда миротворцы заблокировали несанкционированные строительные работы в этом районе.

"Угрозы безопасности миротворцев ООН и повреждение имущества ООН неприемлемы и представляют собой серьезное преступление по международному праву, которое будет преследоваться по всей строгости закона", - подчеркивают в пресс-службе.

Turkish #occupation regime bulldozing United Nations peacekeeping force vehicles near Pyla in #Cyprus this ranking, лежащий на Международном законодательстве, как они должны продолжать для past 50 years. pic.twitter.com/X1dZgXpIFs — Cyprus in Finland (@CyprusinFinland) August 18, 2023

ООН просит кипрско-турецкую сторону уважать миссию в зоне ООН, не делать ничего, что может усугубить ситуацию.

Справка. Турецкая Республика Северного Кипра – самопровозглашенное государство на севере Кипра. Оккупирована с помощью Турции. Это единственное в мире государство, признавшее независимость Северного Кипра. ТРПК отделена от остальной части Кипра буферной зоной. Линию, разделяющую остров на два сектора, охраняет контингент ООН.