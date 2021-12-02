На Северном ГОКе запустили вторую линию циклично-поточной технологии

Об этом сообщает пресс-служба группы.



Общие инвестиции в строительство комплекса составили около $200 млн.



ЦПТ - это комплекс ленточных конвейеров, соединенных между собой станциям приводов для управления транспортирующими устройствами. Расположен в Первомайском карьере, одном из самых крупных в Украине. Проектная производительность карьера - 23 млн тонн руды в год.



ЦПТ состоит из двух линий, которые расположены параллельно друг к другу, - рудной и скальной. Рудный тракт был введен в эксплуатацию в 2016 году. Тогда было построено более 80 основных и вспомогательных объектов. Теперь запускается второй тракт - скальный. Производительность каждой линии - по 20 млн тонн горной массы в год.



Из забоя руду и скальную породу автосамосвалами доставляют к дробильным установкам. После дробления горная масса попадает на комплекс конвейеров, где за 16 минут проходит путь длиной 2,3 км. Достигнув поверхности карьера, руда и скала перегружаются на железнодорожный транспорт. Затем руду транспортируют на дробильную фабрику, а скальную породу - в отвал.



Таким образом, транспортировать руду и скальную породу с 300-метровой глубины на поверхность карьера будут два тракта общей производительностью 40 млн тонн горной массы в год.



"В этом году мы завершили строительство комплексов циклично-поточной технологии на двух горно-обогатительных комбинатах - Северном и Ингулецком. Инвестиции в оба проекта составили около $250 млн. Это делает их одними из самых масштабных в истории группы и горнодобывающей отрасли Украины в целом. Введение в эксплуатацию новых комплексов позволят нам повысить производительность и снизить затраты, что улучшит позиции "Метинвеста" на мировых рынках железорудной продукции", - рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.



Запуск комплекса ЦПТ поможет добывать железорудное сырье эффективнее и снизить затраты на производство концентрата. В частности, расстояние перевозки пустой породы для автосамосвалов сокращается на полкилометра. К тому же количество перегрузочных пунктов на пути горной массы с карьера на поверхность уменьшается вдвое - часть грузопотока будет перераспределена на новый тракт ЦПТ.



Проект содержит и экологическую составляющую. Конвейеры позволяют быстрее доставлять горную породу из карьера: за счет сокращения времени работы самосвалов снижается техногенная нагрузка на окружающую среду.



"Внедрение новых технологий, которые повышают эффективность производства и снижают себестоимость добычи руды - это ключевой фактор конкурентоспособности нашей продукции - концентрата и окатышей. Ввод в эксплуатацию циклично-поточной технологии в Первомайском карьере даст возможность в долгосрочной перспективе стабильно добывать руду в проектных показателях - 23 млн тонн в год. Благодаря новому комплексу мы улучшаем условия и повышаем уровень безопасности труда горняков. За счет применения современных аспирационных технологий и сокращения времени работы двигателей карьерных самосвалов снижаем нагрузку на окружающую среду", - отметил генеральный директор СевГОКа Андрей Скачков.



В конце лета 2021 года новый тракт комплекса рудной циклично-поточной технологии стоимостью около $50 млн запустили на Ингулецком ГОКе.



Северный ГОК - одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы, которое специализируется на производстве железорудного концентрата с содержанием железа 65,8% и окатышей с содержанием железа 63%. Производственные мощности комбината позволяют производить более 13 млн тонн концентрата и около 8 млн тонн окатышей в год. В состав предприятия входят Первомайский и Анновский карьеры, две обогатительные фабрики, два цеха по производству окатышей и вспомогательная инфраструктура.