На севере Украины ВСУ частично уничтожили и захватили российскую колонну обеспечения
24 марта на севере Украины украинские военные частично уничтожили и частично захватили российскую колонну обеспечения
Об этом заявили в Генштабе ВСУ .
"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов", - говорится в сообщении.
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