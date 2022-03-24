На севере Украины ВСУ частично уничтожили и захватили российскую колонну обеспечения

Об этом заявили в Генштабе ВСУ .



"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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