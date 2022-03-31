На Севере Украины враг не отходит, а перегруппировывается. На изюмском и херсонском направлениях идет усиление российских войск, - Денисенко

Он поделился информацией в эфире Еспресо.TV.



"Разведка говорит о том, что виден определенный уход врага с Чернобыльской АЭС, а также заметно, что россияне двигаются с броварского направления в сторону границы. Но говорить о том, что начался массированный отход российских войск с Киевщины, что враг отходит со всех позиций, неправильно", - отметил Денисенко.



Советник добавил, что российские оккупанты не в силах двигаться в киевском и черниговском направлениях и занимаются только обстрелами.



"Российским оккупантам нужно вывести из Украины большую часть людей, которые, с одной стороны, не готовы воевать, а с другой - 2-3 недели занимались мародерством. Но это только перегруппировка. Ни о каком примирении по состоянию на сегодняшний день речь даже теоретически не идет. Происходит усиление на изюмском и херсонском направлениях", - заметил Вадим Денисенко.

Ранее подразделениями ВСУ установлен контроль над населенными пунктами Кочубеевка, Орлово и Заградовка. Рашисты же пытаются вести наступательные действия в направлении Александровки.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что, отступая, россияне заминировали многие объекты инфраструктуры, а также кладбище в Тростянце.

30 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили четыре российских самолета, две крылатые ракеты и один БПЛА.