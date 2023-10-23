На севере Украины идет подготовка новых мобильных огневых групп ПВО, - Наев

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"В Северной операционной зоне достаточно эффективно идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров", - рассказал генерал.

Наев отметил, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины.

"Днем и ночью в режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага. Зенитные пулеметные установки – это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны", – подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.

По его словам, враг рассчитывает на то, что по его БПЛА будет израсходован запас высокостоящих зенитных ракет. В то же время генерал добавил, что зенитная пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта.