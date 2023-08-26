На севере США пронесся торнадо: погибли по меньшей мере пять человек
В американском штате Мичиган в результате штормовых ветров и торнадо погибли по меньшей мере пять человек, разрушены многие здания, обесточены около 400 тысяч домов
Об этом сообщает местное издание mlive.
Как отмечается, порывы ветра в некоторых районах достигали 130 км/ч (36 м/с).
По состоянию на 25 августа с непогодой связывают не менее пяти смертей. Люди погибли в результате аварий транспорта и падения деревьев на здании. Также ранены.
В штате обесточены 375 тысяч домов.
- Напомним, в марте торнадо пронесся на юге США, погибли по меньшей мере 23 человека.
- В середине июля в результате торнадо, пронесшегося по южным районам Оттавы в Канаде, повреждено около 120 домов, один человек получил ранения.
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