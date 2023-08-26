На севере США пронесся торнадо: погибли по меньшей мере пять человек

Об этом сообщает местное издание mlive.

Как отмечается, порывы ветра в некоторых районах достигали 130 км/ч (36 м/с).

По состоянию на 25 августа с непогодой связывают не менее пяти смертей. Люди погибли в результате аварий транспорта и падения деревьев на здании. Также ранены.

В штате обесточены 375 тысяч домов.