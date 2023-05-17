На севере России разбился разведывательный самолет

Об этом сообщают российские СМИ.

Авария произошла на севере России – в республике Коми. Легкомоторный самолет Piper-PA28 упал во время разведки. Он должен был совершить облет вокруг лесов в Усть-Куломе, но задел линию электропередач.

На борту было два человека, пострадал летчик.