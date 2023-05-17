На севере России разбился разведывательный самолет
В среду, 17 мая, разведывательный легкомоторный самолет потерпел крушение на севере РФ
Об этом сообщают российские СМИ.
Авария произошла на севере России – в республике Коми. Легкомоторный самолет Piper-PA28 упал во время разведки. Он должен был совершить облет вокруг лесов в Усть-Куломе, но задел линию электропередач.
На борту было два человека, пострадал летчик.
- 13 мая 2023 года в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35 .
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