На севере России автобус с призывниками столкнулся с грузовиками
В Архангельской области 10 июля автобус с призывниками столкнулся с грузовиками, в результате чего один водитель погиб и двое пострадали
Об этом сообщил телеграмм-канал Baza.
Утром автобус вез 28 призывников и двух сопровождающих, но столкнулся с фурой и газовозом по дороге на призывной пункт Архангельска.
В результате ДТП водитель фуры погиб, а шоферов автобуса и газовоза госпитализировали с травмами. Призывники серьезно не пострадали. По словам очевидцев, родственники забрали их домой с места аварии.
Причина ДТП пока неизвестна.
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