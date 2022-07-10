Об этом сообщил телеграмм-канал Baza.

Утром автобус вез 28 призывников и двух сопровождающих, но столкнулся с фурой и газовозом по дороге на призывной пункт Архангельска.

В результате ДТП водитель фуры погиб, а шоферов автобуса и газовоза госпитализировали с травмами. Призывники серьезно не пострадали. По словам очевидцев, родственники забрали их домой с места аварии.

Причина ДТП пока неизвестна.

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