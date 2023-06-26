На севере построили более 50 психолого-тактических полос препятствий, - Наев
За более чем полгода строительства создано более 50 психолого-тактических полос препятствий. Тысячи солдат уже ведут боевые действия с врагом
Об этом сообщает командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев .
"В Северной операционной зоне завершено строительство психолого-тактических полос препятствий. Процесс строительства длился более полугода, за это время создано более полусотни подобных баз", – написал военный.
Сообщается, что тысячи украинских защитников, прошедших обучение, уже уничтожают российских окупантов на востоке страны и на других стратегических направлениях.
Возвращаясь на ротацию, воины делятся своим опытом с новичками, формируя новые штурмовые группы для нанесения решающего удара по врагу.
Бойцы на всех базах в северной зоне учатся беспрерывно круглосуточно.
- Накануне сообщалось, что, по информации источника Politico, коалиция западных стран рассматривает Румынию, как место для обучения украинских пилотов на F-16.
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