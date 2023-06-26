Об этом сообщает командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев .

"В Северной операционной зоне завершено строительство психолого-тактических полос препятствий. Процесс строительства длился более полугода, за это время создано более полусотни подобных баз", – написал военный.

Сообщается, что тысячи украинских защитников, прошедших обучение, уже уничтожают российских окупантов на востоке страны и на других стратегических направлениях.

Возвращаясь на ротацию, воины делятся своим опытом с новичками, формируя новые штурмовые группы для нанесения решающего удара по врагу.

Бойцы на всех базах в северной зоне учатся беспрерывно круглосуточно.