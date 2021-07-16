На севере Польши в ДТП погиб 34-летний украинец

Об этом сообщает Kartuzy.info .



"По предварительной информации, водитель автомобиля Audi 34-летний гражданин Украины, уезжая из Егертово в направлении Жуково, на ровном участке дороги потерял управление транспортным средством, съехал на обочину и перевернулся", - рассказал представитель полиции в городе Картузы Петр Гданец.



По данным полиции, авария произошла около полуночи в населенном пункте Бабий Дол.



Правоохранители выясняют подробности трагедии.

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