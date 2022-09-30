На севере Одесской области благотворители объединились и раздали переселенцам продуктовых наборов на 220 тыс. грн.
Образовательно-волонтерский хаб Гончаренко центр в Подольске вместе Фондом Дом Рональда МакДональда активно помогает пострадавшим от российской агрессии. Благотворительный фонд предоставил волонтерскому центру продуктовые наборы на 220 тысяч гривен. Их раздают людям, спасшимся от обстрелов и нуждающимся в помощи
Подольский Гончаренко центр, функционирующий с первых дней войны в режиме волонтерского хаба, эффективно сотрудничает с различными благотворительными организациями, в частности с Фондом Дом Рональда МакДональда. Во время войны этот фонд предоставил волонтерам продуктовые свертки на 220 тысяч гривен. Часть была передана на Кодымский, Одесский и Николаевский Гончаренко центры и роздана малообеспеченным людям, нуждающимся в этом, людям с инвалидностью, переселенцам и т.д. Только на этой неделе уже раздали более 100 наборов.
"Из-за российской военной агрессии многие люди оказались в затруднении и нуждаются в материальной поддержке, через нас проходят тысячи вынужденных переселенцев, потерявших дома и работу. Мы помогаем им всем: от еды и одежды до психологических и юридических консультаций. Поддержка от международных фондов чрезвычайно важна Мы очень благодарны Фонду Рональда МакДональда за политику открытости, за человечность и неравнодушие. И люди благодарны им за предоставленные продуктовые наборы. Поэтому, если вам кто-то скажет, что McDonald's ушел из Украины — не верьте! McDonald's с нами!", – подчеркнул директор Гончаренко центра в Подольске Александр Таранюк.
Для справки : Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.69
Покупка 40.69Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.24Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное