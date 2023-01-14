Об этом сообщает пресс-служба МВД Молдовы.

"После масштабных российских обстрелов Украины пограничный патруль обнаружил сегодня днем в районе границы с Ларгой (г. Брицене) остатки ракеты, от авиаударов России по Украине", - говорится в сообщении.

Генеральная инспекция пограничной полиции увеличила количество патрулей на границе с нашим государством, наблюдая за воздушным пространством и границей.

После того как остатки ракеты были обнаружены, были приняты меры по защите области. В настоящее время Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция охраняют периметр и готовят материалы для прокуратуры.

Известно, что это третий случай, когда остатки ракет от обстрелов Украины падают на территорию Республики Молдова.

"Как и в предыдущих случаях все необходимые действия осуществляются, согласно процедуре, компетентными учреждениями", - добавили в сообщении.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также враг дважды попал в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть города обесточена и в метро остановились поезда. Также россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд десятиэтажного дома и ранены по меньшей мере десять человек.

Кроме того, под обстрел РФ попал объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области, также пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области.