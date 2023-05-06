На севере Крыма прогремели взрывы, в Джанкое валит дым
Утром 6 мая в Джанкое прогремели два громких взрыва, после чего началось задымление
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.
"Джанкой. Доброе утро. После "двух хлопков " в небе задымление. Готовитесь к временному перемещению вглубь?" – написал Андрющенко.
- 4 мая в Крыму прогремели взрывы , оккупанты заявили об ударе дронами в районе аэродрома Бельбек
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