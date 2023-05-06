На севере Крыма прогремели взрывы, в Джанкое валит дым

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме.



"Джанкой. Доброе утро. После "двух хлопков " в небе задымление. Готовитесь к временному перемещению вглубь?" – написал Андрющенко.

РосСМИ пишут, что на севере Крыма сработала система ПВО.

4 мая в Крыму прогремели взрывы , оккупанты заявили об ударе дронами в районе аэродрома Бельбек



