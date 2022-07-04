Об этом сообщает Reuters.

Два человека из них получили серьезные травмы. Представитель спасательной службы Италии Микела Канова отметила, что количество раненых "остается предыдущим".

Раненые были доставлены в больницы близлежащих городов Беллуно, Тревизо, Тренто и Больцано.

Канова заметила, что огромная масса из снега, льда и камней ударила по дороге, по которой двигались люди. Это произошло недалеко от подъемника Пунта-Рокка. Для поиска выживших использовали вертолеты и собаки.

По сообщению местной спасательной службы, к моменту схода лавины в группе было 15 туристов.

Местные спасатели предполагают, что к смещению ледника и возникновению лавины привели аномально высокие температуры, фиксировавшиеся в этом районе в последние дни.

Фотография большой ice avalanche в Marmolada сегодня в близости.



Мы не должны знать, кто будет вести его в комментариях как один как будет знать это.



Безупречное убийство pic.twitter.com/zDo4q40qOP – Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb