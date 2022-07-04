На севере Италии сошла лавина, есть погибшие и пострадавшие
На севере Италии на горе Мармолада в Альпах в результате обрушения ледника сошла лавина. Погибли не менее шести туристов, еще восемь получили ранения
Об этом сообщает Reuters.
Два человека из них получили серьезные травмы. Представитель спасательной службы Италии Микела Канова отметила, что количество раненых "остается предыдущим".
Раненые были доставлены в больницы близлежащих городов Беллуно, Тревизо, Тренто и Больцано.
Канова заметила, что огромная масса из снега, льда и камней ударила по дороге, по которой двигались люди. Это произошло недалеко от подъемника Пунта-Рокка. Для поиска выживших использовали вертолеты и собаки.
По сообщению местной спасательной службы, к моменту схода лавины в группе было 15 туристов.
Местные спасатели предполагают, что к смещению ледника и возникновению лавины привели аномально высокие температуры, фиксировавшиеся в этом районе в последние дни.
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