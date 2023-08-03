На севере Индии заблокировали интернет для борьбы с дезинформацией во время беспорядков
В некоторых районах северного штата Хариана в Индии временно заблокировали работу интернета с целью противодействия распространению дезинформации
Об этом со ссылкой на правительственное постановление Индии пишет Синьхуа.
"Временный запрет на предоставление интернет-услуг в некоторых районах северного штата Индии Хариана, где бурлит насилие, был продлен до 5 августа", - говорится в сообщении.
Среди районов, в которых введен запрет, Нух, Фаридабад, Палвал, Сохна, Патауди и Манесар.
Отмечается, что мобильный интернет в регионе был отключен с целью "прекращения распространения дезинформации и слухов в районах штата, склонных к насилию". Пользователи мобильных телефонов смогут совершать только голосовые вызовы.
Агентство напоминает, что между жителями двух населенных пунктов в Хариане 31 июля разгорелся кровавый конфликт, жертвами которого стали по меньшей мере шесть человек. В ходе беспорядков было подожжено более 100 транспортных средств, в том числе личные.
"Насилие длилось несколько часов на фоне забрасывания камнями и стрельбы из незаконного оружия", - говорится в сообщении.
За последние три дня в полицию поступило более 40 заявлений, арестовали 116 человек. Принимаются меры по установлению лиц участников беспорядков, в том числе открывших огонь.
- Недавно во Франции продолжались беспорядки, возникшие из-за смерти подростка от рук полицейского. Были сотни арестованных и пострадавших.
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