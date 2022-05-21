На севере Германии из-за торнадо получили ранения более 40 человек и еще 100 оказались в ловушке

Об этом сообщает DW со ссылкой на власти Германии.

Торнадо пронесся через часть наиболее густонаселенной земли Германии – Северный Рейн-Вестфалия.

По словам полиции, среди более 40 пострадавших минимум 10 имеют серьезные повреждения. В соседнем городе Липпштадт более 100 человек временно оказались в ловушке возле местного открытого бассейна, сваленные деревья заблокировали выход.

Сотни построек повреждены, большое количество автомобилей уничтожены сломанными деревьями, не удержался даже шпиль одной из местных церквей.

Посол ФРГ в США Эмили Хабер заявила, что стратегия немецких отношений с Россией "разбита" вторжением в Украину.

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