На севере Германии из-за торнадо получили ранения более 40 человек и еще 100 оказались в ловушке
На севере Германии из-за мощного торнадо получили ранения более 40 человек и еще 100 оказались в ловушке из-за поваленных деревьев
Об этом сообщает DW со ссылкой на власти Германии.
Торнадо пронесся через часть наиболее густонаселенной земли Германии – Северный Рейн-Вестфалия.
По словам полиции, среди более 40 пострадавших минимум 10 имеют серьезные повреждения. В соседнем городе Липпштадт более 100 человек временно оказались в ловушке возле местного открытого бассейна, сваленные деревья заблокировали выход.
Сотни построек повреждены, большое количество автомобилей уничтожены сломанными деревьями, не удержался даже шпиль одной из местных церквей.
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