На севере Донецка слышны звуки артиллерии, - росСМИ
Вечером 27 августа на севере временно оккупированного Донецка местные жители слышали взрывы. Российские СМИ сообщают о якобы артиллерийских обстрелах
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что с северных окраин Донецка якобы слышны "звуки интенсивных боевых действий".
"Звут взрывы артиллерийских снарядов", – передает российский корреспондент.
Местные ТГ-каналы также подтверждают звуки взрывов в Донецке. Там сообщают, что "громко" в Киевском районе города.
- В среду, 23 августа, оккупационные власти Донецка обвинили Украину в массированном обстреле центральной части города. По данным "мэра", якобы повреждено здание школы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.02Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное