На севере Бахмута сейчас тревожно, враг пытается оцепить город, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко отметил, что на Бахмутском направлении ожидается огромное нашествие врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Под Бахмутом достаточно тревожно, наш батальон находится к югу от Бахмута, защищаем его южные окрестности. Враг пытается атаковать, но все контролируемо. На севере Бахмута немного тревожно, есть угроза окружения Бахмута. Я в это не верю, зная количество техники и личного состава, которая сейчас находится в окрестностях Бахмута. Могу уверенно сказать, что Бахмут мы не сдадим, но тревожно. На этом направлении ожидают огромное нашествие россиян. Украинские защитники заряжены не только на оборону, но и на победу. Надеемся, что выдержим все вражеские нашествия, которые есть на Бахмутском направлении, и наконец пойдем в атаку на Донецк", - подчеркнул Лысенко.
Боец батальона "Свобода" также добавил, что тактика врага ясна, россияне не жалеют своих людей.
"Мы изучаем лучшие образцы военной науки, тактику и стратегию, а враг экспериментирует с людьми. Они идут будто бесстрашно, а на самом деле просто глупо умирают. Через три - четыре недели россияне снова увидят, что пало полторы тысячи их солдат на километр, когда они атаковали. Их тактика нам поняла, захватить наши территории, несмотря на смерти своих людей", - добавил Лысенко.
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