На севере Афганистана произошло землетрясение, погибли по меньшей мере 8 человек
Землетрясение на северо-востоке Афганистана унесло жизни по меньшей мере восьми человек утром в понедельник, и количество жертв может возрасти
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на регионального чиновника.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вблизи города Джелалабад на востоке страны утром, сообщила Геологическая служба США.
"Землетрясение повлекло за собой финансовые и человеческие потери в провинции Кунар", — сказал Мавлави Наджибулла Ханиф, спикер губернатора провинции, добавив, что количество жертв может возрасти.
- Напомним, в Афганистане 18 июля пострадал 31 человек и были разрушены деятки домов в результате землетрясения
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