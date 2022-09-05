На севере Афганистана произошло землетрясение, погибли по меньшей мере 8 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на регионального чиновника.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вблизи города Джелалабад на востоке страны утром, сообщила Геологическая служба США.

"Землетрясение повлекло за собой финансовые и человеческие потери в провинции Кунар", — сказал Мавлави Наджибулла Ханиф, спикер губернатора провинции, добавив, что количество жертв может возрасти.

Напомним, в Афганистане 18 июля пострадал 31 человек и были разрушены деятки домов в результате землетрясения

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