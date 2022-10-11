На сессии ПАСЕ в Страсбурге 13 октября пройдет украинский день, - корреспондентка Еспресо
Татьяна Высоцкая, корреспондентка "Еспресо" из Страсбурга, сообщила, что к утру четверга запланировано выступление в ПАСЕ президента Украины Владимира Зеленского
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"В Страсбурге вчера, 10 октября, началась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая продлится всю неделю и завершится в пятницу 14 октября. Сессия началась с упоминания об Украине, лидеры Совета Европы осудили массированные бомбардировки россиянами украинских городов и почтили минутой молчание всех погибших украинцев от путинского оружия. Также вчера по срочной процедуре повестки дня в ПАСЕ был внесен вопрос о политических последствиях российской агрессии против Украины, и этот вопрос будет рассматриваться в четверг, 13 октября, доклад готовит друг Украины, литовский депутат Эмануэлис Зингерис . будет проголосована соответствующая резолюция Парламентской ассамблеи", – прокомментировала корреспондентка Еспресо.
Татьяна Высоцкая отметила, что 13 октября будет украинский день, потому что к утру четверга запланировано выступление в ПАСЕ президента Украины Владимира Зеленского, эта речь состоится через конференц-связь, после чего президент ответит на вопросы.
"В ПАСЕ царит единогласная поддержка Украины и признание России агрессором. Напомню, ПАСЕ единственная крупная международная организация, которая исключила Россию из своего состава после массированной российской атаки в феврале на Украину. Все делегации Парламентской ассамблеи настроены на поддержку и помощь Украине", - добавила Высоцкая.
- Ранее ПАСЕ заявляла, что Россия ответственна за гибель пассажиров и экипаж малайзийского "боинга" рейса МН17.
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