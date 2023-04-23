На сэкондхенде в США древнеримский бюст продали за 35 долларов
Американка Лора Янг за $34,99 приобрела 2000-летний римский бюст в благотворительном магазине Goodwill, в следующем месяце бюст вернут в Германию
Об этом пишет CNN.
2000-летний римский бюст приобрела американка Лора Янг за $34,99 в 2018 году. После пребывания в Германии во время Второй мировой войны он оказался на полках благотворительного магазина Goodwill в Техасе.
Бюст был взят на время в Мюнхенской глиптотеке в Музей искусств Сан-Антонио на прошлый год, а в следующем месяце его вернут в Германию.
Исследуя происхождение бюста в прошлом году, Лора Янг обратилась к аукциону Sotheby's, который подтвердил, что бюсту около 2000 лет.
Личность с бюста еще не установлена, но команда Музея искусств Сан-Антонио сообщила CNN, что считает его похожим на римского военачальника Секста Помпея.
Первоначально бюст находился в копии дома в Помпеях, также известной как Помпеянум, и был перенесен в хранилище перед тем, как здание было разрушено во время войны.
Считается, что примерно в 1950-х годах американский солдат украл бюст и привез его в США, и именно так он оказался в комиссионном магазине и в руках американки.
- Ватикан вернул Греции три фрагмента скульптур, созданных как часть храма Парфенон в Афинах: мрамор столетиями находился в папской коллекции и музеях Ватикана.
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