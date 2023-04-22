Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"С начала полномасштабного вторжения мы документируем случаи вражеских атак на медицинские учреждения Украины. По состоянию на 20 апреля мы зафиксировали 318 атак врага на медицинские учреждения, среди которых было повреждено 239 заведений, а 35 разрушено. В этой статистике выходит больше атак, чем поврежденных заведений, поскольку некоторые заведения были атакованы не один раз, например, многие медицинские учреждения в Харьковской области подверглись атакам более трех и больше раз, в Золочеве или в Дергачах. Также, по нашим данным, больница в Северодонецке была атакована около 7 раз, до захвата оккупантами города", - рассказала аналитик Украинского центра здравоохранения (UHC).

Диана Руснак добавила, что такую статистику собирают Министерство здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения, однако у них есть свои методики сбора информации и определения атакуемого медицинского объекта.