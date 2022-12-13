На сегодняшний день вражеские С-300 достигают до предела 10-15 км от Запорожья, - депутат облсовета Лишенко
Сергей Лышенко, депутат Запорожского областного совета и волонтер, отметил, что благодаря ВСУ оккупанты не приближаются к тем рубежам, из которых раньше они вели огонь системами С-300
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Тенденция у врага только одна - теперь он еще больше боится ВСУ, поэтому не приближается к тем рубежам, из которых раньше вел огонь системами С-300. Тогда эти системы били по Запорожью, даже долетало за город, то есть попадали по жилищной, критической и промышленной инфраструктуре. На сегодняшний день ближайшая точка до города Запорожья, куда долетает в последнее время С-300, это 10-15 км по прямой от границы города", - рассказал депутат Запорожского областного совета.
Сергей Лишенко заметил, если учитывать, что враг раньше бил по центру города и отдаленных районах, то сейчас кафиров отогнали от рубежей где-то на 20 км.
"ВСУ уничтожило несколько вражеских установок и повредило составы российской армии, также сделали невозможным обеспечение инфраструктуры противника. А теперь кафиры находятся где-то возле Бердянска, поэтому немного выезжают, чтобы отстреляться и сразу убегают, чтобы их не накрыли HIMARS", - прокомментировал Лышенко.
- 8 декабря за сутки в Запорожской области поступило 33 сообщения о разрушении домов граждан и объектов инфраструктуры в результате российских обстрелов
- Также ВСУ нанесли удар по району сосредоточения захватчиков в Запорожской области, в результате чего 240 российских солдат получили ранения
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