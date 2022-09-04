Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день возвращено из плена почти 600 человек - это около 100 гражданских и остальные военные. Что касается депортированных, то с одной стороны цифры очень ужасные, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора, соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор, - это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, из них около 600 тыс. детей", - отметил Смирнов.

По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тыс. взрослых и почти 7 300 детей. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по реинтеграции и это индивидуальный возврат детей. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", - добавил Смирнов.

Россия заявила о депортации 2 млн украинцев.

Россия принудительно депортировала более 5 тыс. украинских детей, еще 353 ребенка погибли и более 679 получили ранения

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