На сегодняшний день возвращено из плена почти 600 человек, - руководитель Национального информбюро Смирнов
Руководитель Национального информбюро Александр Смирнов сообщил, что Украина вернула 53 ребенка с территории страны-агрессора
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На сегодняшний день возвращено из плена почти 600 человек - это около 100 гражданских и остальные военные. Что касается депортированных, то с одной стороны цифры очень ужасные, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора, соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор, - это более 3 млн человек принудительно депортированных людей на их территорию, из них около 600 тыс. детей", - отметил Смирнов.
По его словам, возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.
"Мы также собираем данные и верифицируем людей - это более 30 тыс. взрослых и почти 7 300 детей. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по реинтеграции и это индивидуальный возврат детей. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", - добавил Смирнов.
- Россия заявила о депортации 2 млн украинцев.
- Россия принудительно депортировала более 5 тыс. украинских детей, еще 353 ребенка погибли и более 679 получили ранения
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