Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день в России существуют 27 ЧВК. Спрашивается, зачем они нужны? Для войны с Украиной они не нужны. Дело в том, что люди, организующие эти ЧВК уже видят себя в другой, следующей войне. Понимая, что война с Украиной уже проиграна, они выстраиваются к следующей, мафиозной войне между разными группировками за огромное экономическое наследие, которое останется после поражения России и неизбежного выхода именно путинской группировки", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, ЧВК начнут сражаться за большие куски российской собственности.

"За тот же Красноярский никель, алюминий, Норильский никель. Для этого и создаются эти преступные формирования. Вообще-то идея поражения уже завладела массой генералитета и высшего руководства РФ. Мы абсолютно уверены в победе Украины", – подчеркнул Пионтковский.