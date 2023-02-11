На сегодняшний день в России существуют 27 ЧВК, - Пионтковский
Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что частные военные компании в РФ создаются, чтобы сразиться за огромное экономическое наследие, которое останется после поражения России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На сегодняшний день в России существуют 27 ЧВК. Спрашивается, зачем они нужны? Для войны с Украиной они не нужны. Дело в том, что люди, организующие эти ЧВК уже видят себя в другой, следующей войне. Понимая, что война с Украиной уже проиграна, они выстраиваются к следующей, мафиозной войне между разными группировками за огромное экономическое наследие, которое останется после поражения России и неизбежного выхода именно путинской группировки", - отметил Пионтковский.
По словам политолога, ЧВК начнут сражаться за большие куски российской собственности.
"За тот же Красноярский никель, алюминий, Норильский никель. Для этого и создаются эти преступные формирования. Вообще-то идея поражения уже завладела массой генералитета и высшего руководства РФ. Мы абсолютно уверены в победе Украины", – подчеркнул Пионтковский.
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