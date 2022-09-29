Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"В ходе воспроизведения событий, которые там происходили, у нас на сегодняшний день есть более 460 эпизодов совершения преступлений. Это разные преступления: похищение, расстрелы людей, это много-много разных событий. На сегодняшний день установлено, что только в этом поселке было более 100 погибших, в общем, если мы берем, умерших людей от разных причин: от артиллерии, шаровых ранений, у кого-то сердце не выдержало. Это все происходило вот с периода тех боев, которые были за городом с 25 февраля и за период оккупации до первых чисел апреля", – сказал Дмитрий Ситарь.

Первый заместитель руководителя Печерской окружной прокуратуры города Киева подчеркнул, что правоохранители на сегодняшний день еще не завершили работу над выявлением преступлений, совершенных российскими военными против мирных жителей Гостомеля.

"Там проводилась очень кропотливая работа. Мы монотонно, шаг за шагом, осматривали все дома, разбитые в результате артиллерии, в результате боевых действий, все машины, тела. То есть не один месяц проводилась работа непосредственно на месте совершения этих преступлений. И на сегодняшний день вся эта работа еще не завершено. Мы не знаем, сколько мы еще сможем установить указанных преступников, однако мы все для этого делаем", - отметил он.

Пятерым российским военнослужащим, которые в Гостомеле расстреливали машины с мирными жителями, объявили подозрение.

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