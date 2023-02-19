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"На сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении": Гайдай о попытках захватчиков протиснуть украинскую оборону

19 февраля, 2023 воскресенье
11:52
война с Россией

Российские захватчики пытаются протиснуть украинскую оборону на Кременском направлении, а на Сватовском активно применяют бронированную технику и пехоту

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"На сегодняшний день самая тяжелая ситуация на Кременском направлении. Там больше всего обстрелов, атак, пробуют где-то протиснуть нашу оборону. Так же неспокойно на Сватовском направлении, но на Сватовском у нас позиции более стабильные и там удается ежедневно подводить тяжелую технику. Недавно три БМП за один вечер сожгли как раз наши ребята", - отметил Гайдай.

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Кроме этого, по его словам, по всем направлениям продолжаются постоянные обстрелы. Впрочем, тактика врага отличается из-за отличий в ландшафте. Так, на Сватовском направлении россияне используют бронированные автомобили, между которыми идет пехота. Транспортные средства пытаются максимально близко подъехать к украинским позициям, чтобы под их прикрытием пехота заходила на позиции. Вместо этого лесистая местность Кременной не позволяет такого сделать.

Гайдай также добавил, что сейчас ситуация по всем направлениям сложная, но полностью контролируемая украинскими Силами обороны.

  • Напомним, утром Генеральный штаб ВСУ отчитывался , что в оккупированный Луганск приехала новая группа иранских инструкторов по запуску беспилотников.
  • 17 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утвердил, что сейчас все усилия российской армии в регионе брошены на направление Кременной.
Луганщина
Сергей Гайдай
Военные новости
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