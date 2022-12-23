Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"На сегодняшний день известно о 13 613 случаях принудительного вывоза украинских детей в Россию. Эта цифра верифицирована и подтверждена. Нам очень помогают в этом некоторые международные организации. Когда я говорю о подтвержденных случаях, то это значит, что мы знаем, из какого города Украины их забрали и где они находятся на территории РФ", - пояснил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Россия могла увезти сотни тысяч украинских детей.

"Мы предполагаем, что принудительно депортированных украинских детей может быть гораздо больше. Возможно, речь идет о сотнях тысяч украинских детей. Поэтому цифра подтвержденных случаев намного меньше, чем на самом деле Россия вывезла наших детей", - добавил он.

В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ранее объясняли порядок действий на случай, если оккупанты депортировали ребенка.

17 ноября Институт изучения войны информировал, что в России начали открыто пропагандировать депортацию и усыновление украинских детей.

26 ноября сообщалось , что под видом "медицинской помощи" враг хочет депортировать в Россию более 10 тыс. детей с временно оккупированных территорий.

16 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что накануне российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности отметил , что украинских детей захватчики вывозят, чтобы уменьшить количество своих потерь от военной агрессии России в Украине.

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