Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В связи с тем, что в 2023 году мы уже частично ощущаем сезонные факторы, связанные с посевной и агросектором, поэтому речь идет об укреплении гривни. А если говорить о евро и долларе, то их отметки вернулись к 2022 году, когда за 1 евро нужно было платить $1,1, скорее всего, влияние на доллар и евро произошло из-за решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США относительно поднятия или не поднятия учетной ставки, однако евро и доллар вернулись к своим довоенным отметкам. гривня немного укрепилась, и тут сказались несколько других факторов, первый из них - военный, к тому же НБУ будет отказываться от эмиссионной поддержки бюджета, т.е. это также положительно влияет на ее укрепление", – пояснил президент Ассоциации украинских банков.

Андрей Дубас отметил, что НБУ видит макроэкономические показатели, позволяющие более оптимистично оценивать ситуацию в украинской экономике.

"На последнем заседании Комитета по монетарной политике НБУ была сохранена учетная ставка на отметке 25%, но несколько был пересмотрен прогноз по росту ВВП на конец 2023 года и начало 2024 года. Если раньше мы планировали в 2023 году рост ВВП до 0,3%, то сейчас НБУ прогнозирует 0,2%, что является очень оптимистичным. И третий момент – прогноз снижения уровня инфляции. К концу 2023 года уровень инфляции прогнозировался на уровне 18,6%, а сегодня это в пределах 15%, что также является положительными сигналами ", – сказал Дубас.