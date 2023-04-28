На сегодняшний день гривня укрепилась, а доллар и евро вернулись к своим довоенным отметкам, - президент Ассоциации украинских банков
Андрей Дубас, президент Ассоциации украинских банков отметил, что оценка НБУ макроэкономических показателей позволяет более оптимистично оценивать ситуацию в украинской экономике
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"В связи с тем, что в 2023 году мы уже частично ощущаем сезонные факторы, связанные с посевной и агросектором, поэтому речь идет об укреплении гривни. А если говорить о евро и долларе, то их отметки вернулись к 2022 году, когда за 1 евро нужно было платить $1,1, скорее всего, влияние на доллар и евро произошло из-за решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США относительно поднятия или не поднятия учетной ставки, однако евро и доллар вернулись к своим довоенным отметкам. гривня немного укрепилась, и тут сказались несколько других факторов, первый из них - военный, к тому же НБУ будет отказываться от эмиссионной поддержки бюджета, т.е. это также положительно влияет на ее укрепление", – пояснил президент Ассоциации украинских банков.
Андрей Дубас отметил, что НБУ видит макроэкономические показатели, позволяющие более оптимистично оценивать ситуацию в украинской экономике.
"На последнем заседании Комитета по монетарной политике НБУ была сохранена учетная ставка на отметке 25%, но несколько был пересмотрен прогноз по росту ВВП на конец 2023 года и начало 2024 года. Если раньше мы планировали в 2023 году рост ВВП до 0,3%, то сейчас НБУ прогнозирует 0,2%, что является очень оптимистичным. И третий момент – прогноз снижения уровня инфляции. К концу 2023 года уровень инфляции прогнозировался на уровне 18,6%, а сегодня это в пределах 15%, что также является положительными сигналами ", – сказал Дубас.
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