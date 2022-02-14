На сегодняшний день 23 народных депутата находятся за пределами Украины, - СНБО

Об этом он сказал на брифинге СНБО, передает Еспресо.Tv.



"На этот час 23 депутата находятся за пределами Украины. Но будем считать, что они завтра успеют на заседание, которое будет в десять часов в Верховной Раде и будут выполнять свои обязанности как народных депутатов. Сейчас их 23", - уточнил секретарь СНБО.



Кроме того, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уверен, что все желающие защищать Украину завтра будут в зале.



"У меня даже возникла такая идея, мы с депутатами посмеялись, что было бы очень хорошо посмотреть, сколько завтра народных депутатов будет и до такого количества сократить парламент Украины", - отметил Стефанчук.

Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможное признание РФ террористических организаций "Л/ДНР" отдельными государствами.

Находящиеся за рубежом народные депутаты из фракции "Слуга Народа" должны срочно вернуться для участия в пленарной неделе. Такое распоряжение они получили от своего руководства 13 февраля 2022 года.

В условиях угрозы расширения российской агрессии Верховная Рада переходит в непрерывный режим работы. Первыми с таким предложением выступили оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Голос".