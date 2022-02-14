На сегодняшний день 23 народных депутата находятся за пределами Украины, - СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что согласно данным на 14 февраля из страні выехали 23 народных депутата
Об этом он сказал на брифинге СНБО, передает Еспресо.Tv.
"На этот час 23 депутата находятся за пределами Украины. Но будем считать, что они завтра успеют на заседание, которое будет в десять часов в Верховной Раде и будут выполнять свои обязанности как народных депутатов. Сейчас их 23", - уточнил секретарь СНБО.
Кроме того, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук уверен, что все желающие защищать Украину завтра будут в зале.
"У меня даже возникла такая идея, мы с депутатами посмеялись, что было бы очень хорошо посмотреть, сколько завтра народных депутатов будет и до такого количества сократить парламент Украины", - отметил Стефанчук.
- Напомним, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможное признание РФ террористических организаций "Л/ДНР" отдельными государствами.
- Находящиеся за рубежом народные депутаты из фракции "Слуга Народа" должны срочно вернуться для участия в пленарной неделе. Такое распоряжение они получили от своего руководства 13 февраля 2022 года.
- В условиях угрозы расширения российской агрессии Верховная Рада переходит в непрерывный режим работы. Первыми с таким предложением выступили оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Голос".
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