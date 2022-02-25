На счет Нацбанка для поддержки армии в сутки собрали почти 300 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.



"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины", - сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.



Национальный банк Украины обратился в банки Украины с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, потому что средства направляются на помощь ВСУ.