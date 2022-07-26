На сайте президента зарегистрировали петицию о предоставлении Борису Джонсону гражданства Украины
Авторы петиции также предлагают президенту подать его кандидатуру в главу правительства Украины.
Об этом говорится в петиции "Предоставить Борису Джонсону гражданство Украины и подать его кандидатуру на пост Премьер-министра Украины", размещенной на официальной странице президента Украины.
"Господин Президент. Прошу Вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и представить его кандидатуру на пост Премьер-министра Украины", - говорится в тексте, сопровождающем документ.
Также там отмечены положительные стороны решения:
- мировая поддержка Бориса Джонсона;
- четкая позиция против военного вторжения в Украину;
- образованность в политической, финансовой и юридической сфере.
В то же время отмечена и негативная сторона: невозможность этого назначения согласно нынешним Конституции и Закону Украины.
Петиция была обнародована сегодня, 26 июля, и по состоянию на 21:00 за нее проголосовали около 2,5 тыс. человек. Всего петиции за 92 дня нужно набрать 25 тыс. подписей.
Проголосовать за петицию можно здесь .
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