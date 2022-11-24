На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переименовании России в Московию
Вместо Российской Федерации предлагается использовать название Московская Федерация, а вместо России – Московия
Петиция размещена на сайте президента Украины 23 ноября и у граждан Украины есть 91 день на голосование.
Автор петиции объяснил, что историческим названием РФ является Московия. То же касается государственных образований Московского княжества, Московского царства и империи. Кроме того, это название употреблялось в европейских и некоторых азиатских языках.
Примечательно, что Россия существует немногим более 300 лет, поскольку 22 октября 1721 г. московский царь Петр I провозгласил Московское царство Российской империей.
"301 год украинцы страдают от лжи российской версии нашего исторического прошлого. Называя Россию, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории. В отрыве от Киева российская культурная традиция теряет свои корни. Именно поэтому Россия держится так за Украину и Киев ", – говорится в тексте петиции.
Также автор петиции подчеркнул, что официальное изменение названия государства-террориста – мощный информационный ход на международном уровне.
Это приведет к развеиванию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого "великого русского народа" для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию "единым целым" до начала полномасштабной войны России против Украины. Это важный шаг в информационной войне, который поможет Украине победить", – говорится в петиции.
На момент публикации материала петицию подписали более 1,3 тыс. украинцев. Присоединиться к ним можно по ссылке .
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