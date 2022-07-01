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На сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе

1 июля, 2022 пятница
22:58
Новости

В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей, — говорится в тексте петиции

Петицию инициировала Стефания Цегельник. Обращение было обнародовано 28 июня.

Авторы аргументируют свое обращение так: "Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, что способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепость. В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке".

По состоянию на 23:00 1 июля петиция набрала 6860 голосов из 25 тыс. необходимых для дальнейшей процедуры.

  • 18 июня псевдоглава Херсонщины Владимир Сальдо обратился к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому с инициативой установить памятник Екатерине II в Херсоне.

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Украина
Одесса
Президент Украины
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