Петицию инициировала Стефания Цегельник. Обращение было обнародовано 28 июня.

Авторы аргументируют свое обращение так: "Хватит выделять миллионы гривен на содержание памятника той, что способствовала геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожила Запорожскую Сечь, внедрила политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив свободных украинцев в рабов, утвердив крепость. В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке".

По состоянию на 23:00 1 июля петиция набрала 6860 голосов из 25 тыс. необходимых для дальнейшей процедуры.

18 июня псевдоглава Херсонщины Владимир Сальдо обратился к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому с инициативой установить памятник Екатерине II в Херсоне.

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