Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На сайте Минобороны официально заработал раздел о пути раненого. Через вкладку "военнослужащим" осуществляется переход на сайт ТУРБОТА . Сайт прост в использовании, содержит алгоритмы действий раненого и ответы на все вопросы, возникающие во время лечения, прохождения ВЛК, получения выплат и т.д." , – написала Маляр.

Чиновница отметила, что для максимального комфорта сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения личности с инвалидностью и т.д.