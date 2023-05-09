На сайте Минобороны официально заработал раздел пути раненого
На сайте Министерства обороны Украины официально заработал раздел для военнослужащих "Путь после ранения"
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"На сайте Минобороны официально заработал раздел о пути раненого. Через вкладку "военнослужащим" осуществляется переход на сайт ТУРБОТА . Сайт прост в использовании, содержит алгоритмы действий раненого и ответы на все вопросы, возникающие во время лечения, прохождения ВЛК, получения выплат и т.д." , – написала Маляр.
Чиновница отметила, что для максимального комфорта сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения личности с инвалидностью и т.д.
- В этом году Львов стал столицей Непокоренных. Более двухсот военных и ветеранов со всех уголков Украины приняли участие в Национальном отборе соревнований "Игры Непокоренных".
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