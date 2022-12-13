На сайте Киевсовета опубликовали петицию с просьбой отменить комендантский час в столице в новогоднюю ночь
Киевляне обратились к местным властям с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года. В настоящее время передвижение людей по городу запрещено с 23:00 до 05:00
Соответствующая петиция размещена на сайте Киевсовета.
Ее автор, Тимофей Мельник, считает, что людям нужно разрешить передвигаться по городу в новогоднюю ночь, ведь не все смогут остаться после празднования в гостях.
"Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый год, поскольку все равно многие будут возвращаться от друзей/родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали", - отметил он.
По состоянию на 16:25, петиция набрала 727 подписей из 6 тысяч необходимых для рассмотрения.
- 9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.
- 28 ноября мэр Киева Виталий Кличко сказал , что елку все же установят, но новогодних мероприятий и фастфудов в центре столицы не будет.
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