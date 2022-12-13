Соответствующая петиция размещена на сайте Киевсовета.

Ее автор, Тимофей Мельник, считает, что людям нужно разрешить передвигаться по городу в новогоднюю ночь, ведь не все смогут остаться после празднования в гостях.

"Считаю, что стоит отменить комендантский час на Новый год, поскольку все равно многие будут возвращаться от друзей/родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали", - отметил он.

По состоянию на 16:25, петиция набрала 727 подписей из 6 тысяч необходимых для рассмотрения.

9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.

28 ноября мэр Киева Виталий Кличко сказал , что елку все же установят, но новогодних мероприятий и фастфудов в центре столицы не будет.