На сайт Киевской ОВА осуществляется массированная кибератака – глава администрации
Киевская областная военная администрация сообщила о массированной кибератаке на свой официальный сайт
Об этом написал глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegramm.
"В настоящее время на официальный сайт Киевской областной военной администрации осуществляется массированная
кибератака", – написал он.
По его словам, специалисты делают все необходимое для защиты ресурса, но допускают перебои в его работе.
Если сайт будет недоступен, можно использовать другие официальные каналы коммуникации Киевской ОВА в сетях Facebook и Telegram.
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