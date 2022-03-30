На сайт Киевской ОВА осуществляется массированная кибератака – глава администрации

Об этом написал глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegramm.



"В настоящее время на официальный сайт Киевской областной военной администрации осуществляется массированная

кибератака", – написал он.



По его словам, специалисты делают все необходимое для защиты ресурса, но допускают перебои в его работе.



Если сайт будет недоступен, можно использовать другие официальные каналы коммуникации Киевской ОВА в сетях Facebook и Telegram.





Напомним, Госспецсвязи предупредило о массовой рассылке мейлов с программой, похищающей пароли и файлы.

Российские хакеры используют новый вирус-вейпер CaddyWiper.

В преддверии полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке.