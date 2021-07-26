На Сардинии из-за лесных пожаров эвакуировали 1,5 тыс. человек

Об этом пишет Reuters .



В воскресенье Италия попросила европейские государства направить противопожарные самолеты, чтобы помочь обуздать пожары, охватившие все части острова Сардиния.



Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо написал в Facebook, что орган гражданской защиты страны сделал запрос, и выразил благодарность за помощь, которая уже направляется.



"Два (самолета) направляются из Франции, за что я официально приношу благодарность", - сказал Ди Майо.



Пожар начался в Монтиферру, в центрально-западной части острова, откуда распространился на около 50 километров в направлении провинции Ольястра. Распространению огня способствовали жара и ветер. Жителей нескольких близлежащих сел с населением 150-200 человек пришлось эвакуировать среди ночи.



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К борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. человек - представителей лесной службы, пожарных, службы гражданской защиты, Красного Креста, карабинеров, полицейских и волонтеров. Огонь тушат также 10 вертолетов.

Пламя пожаров до сих пор не ликвидировали. На рассвете пожарным почти удалось сбить его, но потом ветер снова усилился и пожар начал разгораться.



Власти региона заявили, что объемы убытков еще не известны, но очевидно огромные и что будут обращаться к центральному правительству за помощью.