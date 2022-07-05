"На самом деле много западного вооружения уже в Украине", – Курт Волкер
Американское и западное вооружение от поступающих в Украину партеров уже влияет на ход боевых действий
Об этом заявил эксспецпредставитель Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер в эфире всеукраинского телемарафона.
"На самом деле много западного вооружения уже в Украине. Джавелины, Стингеры, гаубицы и так далее. Но сейчас мы говорим о новых системах – HIMARS и NASAMS. Они еще не прибыли, но они в пути", – сказал Волкер.
"Системы вооружения и амуниция из США прибывают, но пока не все прибыло. Оно уже влияет, как успешные атаки на склады боеприпасов, которые мы видели в последние дни. Это продолжится. Это ставит россиян в более уязвимую позицию", — сказал он.
По словам Волкера, Вооруженные Силы Украины смогут уволить больше населенных пунктов, когда новые системы вооружения прибудут на фронт.
Он также пояснил, что ленд-лиз — это специальный способ, позволяющий администрации США использовать свои собственные запасы и передавать их Украине, при этом передавать быстро. Это процесс, который длится уже определенное время. Мы передаем системы Украине и закупаем новые на них место. США и их партнеры ищут пути ускорить этот процесс".
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