"На самом деле много западного вооружения уже в Украине", – Курт Волкер

Об этом заявил эксспецпредставитель Соединенных Штатов Америки в Украине Курт Волкер в эфире всеукраинского телемарафона.

"На самом деле много западного вооружения уже в Украине. Джавелины, Стингеры, гаубицы и так далее. Но сейчас мы говорим о новых системах – HIMARS и NASAMS. Они еще не прибыли, но они в пути", – сказал Волкер.

"Системы вооружения и амуниция из США прибывают, но пока не все прибыло. Оно уже влияет, как успешные атаки на склады боеприпасов, которые мы видели в последние дни. Это продолжится. Это ставит россиян в более уязвимую позицию", — сказал он.

По словам Волкера, Вооруженные Силы Украины смогут уволить больше населенных пунктов, когда новые системы вооружения прибудут на фронт.

Он также пояснил, что ленд-лиз — это специальный способ, позволяющий администрации США использовать свои собственные запасы и передавать их Украине, при этом передавать быстро. Это процесс, который длится уже определенное время. Мы передаем системы Украине и закупаем новые на них место. США и их партнеры ищут пути ускорить этот процесс".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 4 июля, что Украина должна усилиться настолько, чтобы завершить войну с Россией на своих условиях.

4 июля президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что полномасштабная война страны-агрессора Российской Федерации против Украины объединила всю Европу.