"На самом деле это просто, когда есть воля": Зеленский призвал мир закрыть небо над Украиной

Об этом он сказал в своем видеообращении.



"У мира есть сила, чтобы закрыть наше небо для российских ракет, для российских боевых самолетов, вертолетов. Если кто-то все еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто, когда есть воля. Чтобы сделать небо безопасным - небо Украины, небо Европы" , – отметил президент.



Он добавил, что пообщался с премьер-министром Австралии.



"Я благодарен австралийцам за моральную позицию в отношении российского экспорта. Не должно быть ни одного порта, в котором государство-террорист может зарабатывать деньги", - подчеркнул Зеленский.



По его словам, премьер-министры Албании, Болгарии, Израиля – поддержка для Украины.



"Вдохновляющий разговор с Илоном Маском – с человеком, который делает ракеты для будущего, а не убивает ракетами ради прошлого. Мы говорили о том, как побеждать сейчас, о том, как будем работать потом, после победы", - добавил президент.



Как отметил Зеленский, поддержка Украины от лидеров глобального бизнеса наиболее передовых компаний не менее важна, чем поддержка от ведущих государств мира.



"Когда корпоративный мир с тобой и не боится - у тебя двойная защита", - резюмировал он.

Напомним, 1 марта президент США Джо Байден не поддержал запрос Владимира Зеленского на провозглашение над Украиной беспилотной зоны.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на саммит НАТО, где приняли решение не делать беспилотную зону над территорией Украины.

5 марта Кулеба призвал НАТО быть уверенным и сильным и закрыть небо над Украиной.