"На самом деле это просто, когда есть воля": Зеленский призвал мир закрыть небо над Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у мира есть силы, чтобы закрыть небо Украины для российских ракет, боевых самолетов и вертолётов
Об этом он сказал в своем видеообращении.
"У мира есть сила, чтобы закрыть наше небо для российских ракет, для российских боевых самолетов, вертолетов. Если кто-то все еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто, когда есть воля. Чтобы сделать небо безопасным - небо Украины, небо Европы" , – отметил президент.
Он добавил, что пообщался с премьер-министром Австралии.
"Я благодарен австралийцам за моральную позицию в отношении российского экспорта. Не должно быть ни одного порта, в котором государство-террорист может зарабатывать деньги", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, премьер-министры Албании, Болгарии, Израиля – поддержка для Украины.
"Вдохновляющий разговор с Илоном Маском – с человеком, который делает ракеты для будущего, а не убивает ракетами ради прошлого. Мы говорили о том, как побеждать сейчас, о том, как будем работать потом, после победы", - добавил президент.
Как отметил Зеленский, поддержка Украины от лидеров глобального бизнеса наиболее передовых компаний не менее важна, чем поддержка от ведущих государств мира.
"Когда корпоративный мир с тобой и не боится - у тебя двойная защита", - резюмировал он.
- Напомним, 1 марта президент США Джо Байден не поддержал запрос Владимира Зеленского на провозглашение над Украиной беспилотной зоны.
- 4 марта президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на саммит НАТО, где приняли решение не делать беспилотную зону над территорией Украины.
- 5 марта Кулеба призвал НАТО быть уверенным и сильным и закрыть небо над Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное