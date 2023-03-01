На самолете зафиксированы два серьезных повреждения: стали известны подробности атаки на А-50 в Мачулищах
Российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме "Мачулищи" атаковали двумя дронами, переносившими взрывчатку
Об этом сообщила группа ByPol.
Отмечают, что при атаке на российский самолет-разведчик использовали два дрона производства DJI. Их специально переделали в дроны-камикадзе. Каждый из них переносил заряд в 200 г взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Также дроны имели груз для дополнительного поражения. Речь идет о металлических шариках, количество которых составляет по 200 штук на каждый дрон.
Согласно опубликованным спутниковым снимкам, А-50 получил два значительных поражения.
Так ByPol пишет, что у самолета повреждена трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор, который является ключевым элементом. По данным группы, антенну придется заменять полностью с ее полной разборкой и демонтажем. Также придется менять антенну системы распознавания "свой-чужой", которая размещена под обтекателем.
Также на спутниковых снимках видны повреждения в районе размещения обтекателя антенны спутниковой радиолинии. Речь идет о передней части самолета вблизи носового отсека.
ByPol отмечает, что металлические шарики также могли нанести значительные повреждения. Так они могли поразить обшивку А-50 и проникнуть глубоко в его корпус, где тянется множество важных проводов, которые и питают, и являются связными или управляющими. Осколки шариков могли и порвать провода, и вместе с огнем оплавить их.
"На снимках со спутника такой вид повреждений мы увидеть и оценить не сможем. Так же следует оценивать и второе попадание", - подчеркнули в ByPol.
Группа также отмечает, что на сложность и количество повреждений может повлиять факт того, возник ли на самолете пожар после взрывов. Роль также играет то, чем ее локализовали. Если пожар все же тушили, есть высокая вероятность, что в поврежденные места самолета попали средства для тушения. Это может вывести из строя радиолокационную систему.
- Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" возле Минска произошли два взрыва, были повреждены российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника.
- После взрывов на аэродроме в Мачулище прибыли самолеты российского центра обслуживания А-50.
- Впоследствии по подозрению в причастности к взрывам в Мачулищах задержали по меньшей мере 6 человек.
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