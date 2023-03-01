Об этом сообщила группа ByPol.

Отмечают, что при атаке на российский самолет-разведчик использовали два дрона производства DJI. Их специально переделали в дроны-камикадзе. Каждый из них переносил заряд в 200 г взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Также дроны имели груз для дополнительного поражения. Речь идет о металлических шариках, количество которых составляет по 200 штук на каждый дрон.

Согласно опубликованным спутниковым снимкам, А-50 получил два значительных поражения.

Так ByPol пишет, что у самолета повреждена трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор, который является ключевым элементом. По данным группы, антенну придется заменять полностью с ее полной разборкой и демонтажем. Также придется менять антенну системы распознавания "свой-чужой", которая размещена под обтекателем.

Также на спутниковых снимках видны повреждения в районе размещения обтекателя антенны спутниковой радиолинии. Речь идет о передней части самолета вблизи носового отсека.

ByPol отмечает, что металлические шарики также могли нанести значительные повреждения. Так они могли поразить обшивку А-50 и проникнуть глубоко в его корпус, где тянется множество важных проводов, которые и питают, и являются связными или управляющими. Осколки шариков могли и порвать провода, и вместе с огнем оплавить их.

"На снимках со спутника такой вид повреждений мы увидеть и оценить не сможем. Так же следует оценивать и второе попадание", - подчеркнули в ByPol.

Группа также отмечает, что на сложность и количество повреждений может повлиять факт того, возник ли на самолете пожар после взрывов. Роль также играет то, чем ее локализовали. Если пожар все же тушили, есть высокая вероятность, что в поврежденные места самолета попали средства для тушения. Это может вывести из строя радиолокационную систему.